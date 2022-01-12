Общество

В Махачкале пройдет семинар для представителей индустрии туризма и гостеприимства

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13 января в 10.00 в конференц-зале отеля «Монто» пройдет обучающий семинар для представителей индустрии туризма и гостеприимства с приглашением Федеральных экспертов на тему «Организация качественной работы и увеличение продаж в сфере туризма и гостеприимства в соответствии с современными требованиями». В мероприятии примут участие федеральные эксперты. Организатором мероприятия выступает Национальная Ассоциация гостеприимства Северного Кавказа и ОСИГ (Общенациональный Союз Индустрии Гостеприимства). По итогам обучения всем участникам будут выданы сертификаты. Количество мест ограничено. Справки и запись на семинар по тел. +79634225789.

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