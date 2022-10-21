В Махачкале пройдет мавлид

Дорогие друзья, как мы и планировали в месяц Раббиуль-Авваль провести Мавлид, в эту пятницу решили сделать благое намного полезнее…

В Центре «Муслимат» проводим Мавлид, в рамках которого вначале почитаем Зикр за ребят, погибших в СВО, а после Мавлид, садакъа и почитаем дуа за здравие ребят, находящихся сейчас в зоне спецоперации и благополучный исход СВО…

Приглашены на Мавлид матери и вдовы наших погибших ребят…

Кто желает принять участие в садакъа, накрыть столы, пишите в личку…

т. 89634225789

В пятницу, 21 октября, в 13.00ч. начинают читать Зикр…сразу после Мавлид…

Адрес: г.Махачкала, ул.А. Аджиева 7а

Центр «Муслимат»…