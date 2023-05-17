Спорт

В Махачкале пройдет Детская гонка по дуатлону

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28 мая 2023 года в преддверии Дня защиты детей Дом дружбы совместно с Федерацией Триатлона Дагестана проводит Детскую гонку по дуатлону ( бег + вело)!

Участником может стать любой в возрасте от 6 до 13 лет!

В целях  популяризации здорового образа жизни среди подрастающего поколения  и оказания социальной поддержки Дом дружбы  предоставляет 10 льготных билетов на участие в спортивном мероприятии!

Каждого участника ждут подарки от спонсоров и финишная медаль!

Для регистрации звоните по телефону — 8963 428 17 83

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