В Махачкале проходит выставка, посвященная Фазу Алиевой

Литературный музей им. Расула Гамзатова (филиал Национального музея Дагестана им. А. Тахо-Годи) 4 сентября открыл выставку «Раздаю радугу», посвящённую великой поэтессе современности Фазу Алиевой, её творчеству.

Фазу Гамзатовна получила заслуженное признание при жизни, всё её творчество – это народное творчество. Произведения поэтессы направлены на духовно-нравственное воспитание дагестанцев, на сохранение нашей самобытности.

В экспозиции представлены редкие документы, личные вещи и подарки, сделанные почитателями таланта поэтессы.

Она была не только великим поэтом и общественником, но и прекрасной матерью, воспитавшей талантливых сыновей, которые продолжают её культурные традиции. Заслуги поэтессы отмечены самыми высокими государственными и общественными наградами, в том числе и высшей наградой Российской Федерации – орденом Святого апостола Андрея Первозванного.

С её именем связана целая эпоха в истории многонациональной литературы народов России.

Яркие моменты человеческого и поэтического пути поэтессы, 90-летие со дня рождения которой отмечает в этом году весь Дагестан, привлекают внимание почитателей ее таланта в республике и за ее пределами. Славный путь женщины, ставшей символом Дагестана, нашёл отражение и в фотолетописи, главной героиней которой стала она – горянка, поэтесса, дочь гор и орлица лирики, как называли ее современники.

Выставка будет открыта для посетителей до 4 октября.