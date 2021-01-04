В Махачкале проходит акция «Новогодний десант». На главной площади и возле Русского театра каждый день проходят новогодние представления. До 7 января в рамках акции «Новогодний десант» по проспекту им. Расула Гамзатова будет проходить шествие сказочных персонажей.

В городе курсирует Дедморобус.

5 января музыканты эстрадно-духового оркестра Дагестанской госфилармонии и ударники военного оркестра 102-й отдельной бригады оперативного назначения войск Национальной гвардии проведут в Махачкале блиц-концерты новогодних песен. Акция проходит и в Каспийске.

Артисты филармонии и волонтеры культуры проведут праздничные мини-концерты во дворах Махачкалы и Каспийска. В них примут участие и популярные исполнители.