В Махачкале подвели итоги III Форума НКО Юга России

В Махачкале завершился III Форум некоммерческих организаций Юга России.

Он проходил с 3 по 7 октября и был посвящен повышению взаимодействию институтов гражданского общества и органов государственной власти, совершенствования системы государственной поддержки некоммерческого сектора.

Министр по национальной политике и делам религий РД Энрик Муслимов поблагодарил участников III Форума НКО Юга России за содержательные дискуссии и конструктивную позицию в вопросах взаимодействия третьего сектора и органов государственной власти.

«Жаль, что некоторые общественные организации только сейчас узнают о такой открытой диалоговой площадке, хотя мы проводим уже третий форум. Вместе с тем, позитивная динамика наблюдается. Надеемся, к следующему году участников будет еще больше, а мы, со своей стороны, всегда открыты к обсуждению идей и предложений», — отметил Муслимов.

На дискуссионных площадках рассмотрели способы развития навыков социального проектирования, разбирали варианты привлечения ресурсов для реализации актуальных задач НКО, обсуждали развитие общественно-гражданских отношений и взаимодействия общества и органов власти.