В Махачкале отметили 25-летие соединения Росгвардии

В Махачкале отметили 25 лет со дня образования Отдельной бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии. В торжественном собрании принял участие врио Главы республики Сергей Меликов, командир Отдельной бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии Дмитрий Чистяков, вице-премьер Дагестана Рамазан Джафаров, заместитель командующего Северо-Кавказским округом Росгвардии – начальник штаба, генерал-лейтенант Сергей Власенко, начальник Управления Росгвардии по РД, генерал-майор полиции Магомед Баачилов.

До торжественной части гостям представили выставку фотографий из истории Росгвардии.

Сергей Меликов поздравил солдат, офицеров и ветеранов с этой знаковой датой.

17 марта 1989 года на территории Махачкалы был сформирован 93 отдельный специальный моторизованный батальон внутренних войск МВД СССР в помощь органам внутренних дел в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности. В дальнейшем, 9 апреля 1996 года, была сформирована отдельная бригада оперативного назначения в составе Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск МВД России. По словам руководителя республики, бригада была создана в сложный период в жизни страны и в то время бойцы сделали все, чтобы защитить мир и покой на Кавказе.