В Махачкале открывается бесплатная троллейбусная экскурсия

«Городской центр туризма» запускает троллейбусную экскурсию по Махачкале.

«Фактически у нас два маршрута. Троллейбусная экскурсия по городу проходит по малому и большому маршрутам, что занимает около 2,5 часа. В рамках акции мы проедем по сокращенному маршруту, отметив при этом достопримечательности города. В первую очередь троллейбус проедет по проспекту Гамидова. В ходе экскурсии будет рассказано, какие исторические события связаны с тем, что Порт-Петровск стал столицей Республики Дагестан. Далее мы проедем по проспекту Расула Гамзатова, выйдем напротив Театра поэзии. Далее нас ждет пешая экскурсия по площади, к Дому Дружбы, по аллее Города мастеров. Закончится малый маршрут возле Джума-мечети», – поделилась экскурсовод.

Принять участие в экскурсии можно, подав заявку на сайте МАУ «Городской центр туризма». Бесплатная экскурсия для жителей и гостей дагестанской столицы будет длиться 5 дней.