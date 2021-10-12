Экономика

В Махачкале откроют обувную фабрику

Оставить комментарий

В Махачкале состоится открытие новой обувной фабрики SERG. «SERG» работает на рынке производства обуви уже более 20 лет. Объем инвестиций в строительство новой фабрики по производству женской и мужской кожаной обуви составил 200 миллионов рублей.

Оборудование для полной сборки обуви в количестве 100 штук размещено на новых производственных площадях. Общая площадь производственных помещений составляет 4 тысячи квадратных метров.

Фабрика может трудоустроить до 100 человек и производить до 500-600 тысяч пар обуви в год.

Также читают:

Отстает ли Дагестан от других регионов по объемам ...
В конце месяца в Дагестане откроется центр «Мой би...
Артем Здунов обговорил перспективы производства с ...
Строительство газопровода в селе Тпиг Агульского р...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *