Общество

В Махачкале определили получателей гранта Главы Республики

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Первый вице-премьер Анатолий Карибов провел заседание для подведения итогов грантового конкурса Главы республики.
В этом году на грант претендует 231 проект. Из них отобрано 53 на общую сумму 13 млн 650 тыс. рублей.
На соискание гранта представлены проекты в области образования, науки, техники и инноваций, экономики, управления, культуры и искусства, молодежной политики и общественной деятельности, физкультуры и спорта, СМИ.
Торжественное вручение сертификатов состоится в преддверии Нового года.

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