В Махачкале началась экскурсия «100 лет»

Участники экскурсии на специально оформленном троллейбусе посещают исторические памятники города. Первая экскурсия состоялась накануне, в день празднования 100-летия со дня образования Дагестанской АССР. В ней принял участие мэр Махачкалы Салман Дадаев.

Гид городского путешествия — старший

научный сотрудник Дагестанского государственного объединённого историко-архитектурного музея Разита Гаджиханова. Она расскажет много интересного о, казалось бы, обычных городских зданиях, исторических и архитектурных памятниках.

Экскурсия «100 лет» пройдет в Махачкале и в следующие выходные.