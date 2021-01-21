100-летие ДАССР, Культура

В Махачкале началась экскурсия «100 лет»

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Участники экскурсии на специально оформленном троллейбусе посещают исторические памятники города. Первая экскурсия состоялась накануне, в день празднования 100-летия со дня образования Дагестанской АССР. В ней принял участие мэр Махачкалы Салман Дадаев.

Гид городского путешествия — старший
научный сотрудник Дагестанского государственного объединённого историко-архитектурного музея Разита Гаджиханова. Она расскажет много интересного о, казалось бы, обычных городских зданиях, исторических и архитектурных памятниках.

Экскурсия «100 лет» пройдет в Махачкале и в следующие выходные.

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