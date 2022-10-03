Нацпроекты в РД

В Левашинском районе завершен ремонт автомобильной дороги республиканского значения «Леваши – Сергокала»

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В рамках ремонта специалистами выполнены работы по усилению основания дорожного полотна, восстановлена дорожная одежда и устроено асфальтобетонное покрытие, отремонтирован мост и обустроены тротуары в селе Леваши.

Также в ходе ремонта проведены работы по устройству искусственных сооружений и водоотвода. Выполнен комплекс мероприятий по обеспечению дорожного движения, установлены перильные и барьерные ограждения, нанесена горизонтальная разметка и обновлены дорожные знаки.

Работы проведены в рамках реализации государственной программы министерства транспорта и дорожного хозяйства РД.

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