В Левашинском районе состоялось совещание, приуроченное 85-юбилею ДОС «ВИР»

Вице-премьер РД Абдулмуслим Абдулмуслимов посетил МР «Левашинский район» вместе со специалистами Всероссийского института им. Н.И.Вавилова. Делегация посетила КФХ сел Урма и Кулецма, рыбное хозяйство и осмотрела участок, где будет посажен особый сорт капусты, выведенный сотрудниками дагестанского филиала ВИР. Далее прошло совещание по вопросам развития АПК республики.

Важным направлением в развитии агросектора региона отводится селекции и семеноводству. В 2020 году в Дагестане планируется получить три тонны семян овощных культур.

В последующие годы данный показатель планируется увеличить в пятикратном размере и выше. Вице-премьер отметил, что благодаря эффективному взаимодействию удалось поднять производство семян в регионе на новый уровень.