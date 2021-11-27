Политика

В конференции по оборонообеспечению страны принял участие Сергей Меликов

Оставить комментарий

В Москве 26 ноября прошла VII межведомственная конференция на тему «Система межведомственного информационного взаимодействия при решении задач обороны РФ».

Вёл конференцию Сергей Шойгу. Она проходила в онлайн формате и очно. Для присутствующих была развёрнута выставка по истории межведомственного взаимодействия, начиная с периода древней Руси.

Также в процессе мероприятия Сергей Шойгу вручил ведомственные награды за достижения в организации межведомственного взаимодействия в сфере обороны России.

Также читают:

В Дагестане создадут центр оповещения об оползнях
Сергей Меликов указом Президента России стал члено...
В районах Дагестана продолжаются восстановительные...
ХIа идеми ревакцинация акьуне

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *