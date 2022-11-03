В конференц-зале Дома дружбы собрались участники церемонии вручения государственных наград в преддверии Дня народного единства

Сергей Меликов поздравил собравшихся с наступающим Днем народного единства:

«Этот праздник имеет глубокие духовные и исторические корни: более четырех столетий назад, среди тех, кто поднялся против внутренних распрей, унижения и порабощения родного Отечества, были представители разных национальностей, этносов и вероисповеданий. Все они были едины в борьбе с иноземными захватчиками и потому победили, восстановили целостность государства, сберегли Отечество. С этих героических событий началось духовное возрождение российского государства, становление великой и суверенной державы.

История представляет нам немало примеров, когда на защиту родной земли поднимался весь народ. Защитникам Родины придавали силы любовь к родному дому, чувство братского товарищества – все те нравственные традиции, которые лежат в основе культуры, обычаев народов Дагестана и всей России.

Выбор наших мудрых предков – жить в мире и согласии в составе великого государства – за многие десятилетия был испытан на прочность не раз».