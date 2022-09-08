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В Кизлярском районе завершен ремонт автомобильной дороги от ФАД «Астрахань – Махачкала» к с. Заречное

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В рамках реализации государственной программы министерства транспорта и дорожного хозяйства республики в Кизлярском районе завершен ремонт автомобильной дороги от ФАД «Астрахань – Махачкала» к селу Заречное на участке км 2 — км 8.

Дорога обеспечивает транспортные связи села Заречное с городом Кизляр и опорной сетью дорог Республики. В рамках ремонта проведены работы по усилению основания дорожного полотна, укреплению обочин, обеспечен водоотвод и устроено асфальтобетонное покрытие. Также проведен весь комплекс мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, установлены сигнальные столбики, нанесена горизонтальная разметка.

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