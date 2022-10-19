В Кизлярском районе заработал волонтерский штаб «МЫ ВМЕСТЕ» для оказания помощи семьям военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации, и добровольцев. Работу штаба возглавляет глава Кизлярского района Аким Микиров, который поставил задачу максимального взаимодействия с данной категорией семей для оказания им адресной помощи.

В работу штаба вовлечены специалисты отдела по физической культуре, спорту, делам молодежи, культуре и туризму администрации МР «Кизлярский район», представители сельских администраций и волонтерский корпус.

На первоначальном этапе проводится работа по сбору информации для принятия соответствующих мер, для этого сформирована анкета. Уже проводятся адресные посещения семей. Кроме того, в Кизлярском районе организована горячая линия по всем вопросам частичной мобилизации, звонки поступают к специалистам КЦСОН, в отдел гражданской обороны и мобилизационной работы администрации Кизлярского района и прокуратуру.

«Наш штаб отрабатывает обращения, поступившие от семей граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, и добровольцев. На сегодняшний день начата работа по формированию продуктовых наборов. В дальнейшем будет оказываться содействие в образовательном процессе детей, консультации квалифицированных юристов и психологов.

Глава района Аким Владимирович Микиров перед нами поставил задачу — сделать все для того, чтобы семьи резервистов, призванных по частичной мобилизации, нашли в нас опору и поддержку, пока их родные и близкие стоят на защите интересов Родины», — сказала врио начальника отдела по физической культуре, спорту, делам молодежи, культуре и туризму администрации МР «Кизлярский район» Анастасия Куц.

Волонтеры Кизлярского района уже имеют опыт работы по оказанию помощи населению в период ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции. Жители Кизлярского района, желающие оказать содействие в работе штаба для помощи семьям военнослужащих, могут вступить в ряды волонтеров. Дополнительную информацию по вопросам работы штаба и возможности участия в его деятельности можно получить по телефону: +7 938 777 07-10(Анастасия Куц).

Общероссийский проект #МЫВМЕСТЕ является добровольческим движением, который помогает гражданам в кризисных ситуациях. Волонтеры оказывают помощь всем, кто в этом нуждается: многодетным семьям, одиноким пенсионерам, людям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и многим другим. Федеральный номер горячей линии: 8 (800) 200-34-11 и обновленный сайт мывместе.рф.