В Кизлярском районе начали выдавать продуктовые наборы семьям мобилизованных

С 29 ноября в администрации Кизлярского района на базе волонтерского штаба #МыВместе проходит выдача продуктовых наборов семьям граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, и добровольцев.

Рис, мука, сахар, макароны, гречка, растительное масло и торт в качестве угощения – все это вошло в укомплектованные наборы, которые от своей семьи передал предприниматель из села Краснооктябрьское Кизлярского района Газимагомед Газимагомедов.

Выдача продуктов осуществлялась непосредственно главам сельских поселений, которые приступили к доставке помощи каждой семье.

Газимагомед Газимагомедов на постоянной основе проводит благотворительные акции и оказывает спонсорскую помощь не только жителям Кизлярского района, но и за его пределами.