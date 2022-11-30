Общество

В Кизлярском районе начали выдавать продуктовые наборы семьям мобилизованных

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С 29 ноября в администрации Кизлярского района на базе волонтерского штаба #МыВместе проходит выдача продуктовых наборов семьям граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, и добровольцев.

Рис, мука, сахар, макароны, гречка, растительное масло и торт в качестве угощения – все это вошло в укомплектованные наборы, которые от своей семьи передал предприниматель из села Краснооктябрьское Кизлярского района Газимагомед Газимагомедов.

Выдача продуктов осуществлялась непосредственно главам сельских поселений, которые приступили к доставке помощи каждой семье.

Газимагомед Газимагомедов на постоянной основе проводит благотворительные акции и оказывает спонсорскую помощь не только жителям Кизлярского района, но и за его пределами.

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