В Кизляре продолжается работа штаба «Мы вместе»

По инициативе главы ГО «город Кизляр» Александра Шувалова продолжается работа штаба «Мы вместе», организуется сбор гуманитарной помощи для военнослужащих и мобилизованных.

К проводимой работе присоединились такие организации как АО «КЭАЗ», ООО «Бетон», ООО «Юг-строй», магазин «Идеал», ООО «Аэлита», ООО «СТО», рынок «Элита», аптеки города, детские сады, вузы и сузы, частные предприниматели, поддержку оказывают депутаты городского Собрания.

Творческие студии школы искусств в преддверии новогодних праздников выполнили елочные игрушки, которые совместно с письмами отправляются бойцам.

Сбор гуманитарной помощи осуществляется на базе Молодежного культурного центра по адресу: ул. Советская, 4, с 8.00 до 17.00, либо в удобное для вас время по согласованию.

Дополнительную информацию можно получить по номеру телефона 8-928-056-04-52