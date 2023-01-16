В Кизляре отметили 30-летие отдельного батальона оперативного назначения махачкалинского соединения Росгвардии

Торжественный митинг начался с минуты молчания. Тем самым почтили память погибших при исполнении служебных обязанностей военнослужащих.

В настоящее время личный состав под командованием подполковника Шамиля Ахкубекова с достоинством и честью продолжает выполнять все поставленные задачи.

Поздравил военнослужащих с праздником глава города Кизляр Александр Шувалов, отметив, что благодаря умелым действиям командования, энтузиазму и самоотдаче военнослужащих, войсковая часть играет одну из ключевых ролей в обеспечении общественной безопасности, противодействии терроризму и экстремизму в Дагестане.

К юбилею была организована выставка образцов оружия, стоящего на вооружении в воинской части, посмотреть экипировку, используемую в ходе проведения специальной военной операции.

Мероприятие продолжилось большим концертом с участием военного оркестра 102-й ОБрОН под управлением капитана Бектемирова Ильяса Ильясовича, творческих коллективов Центра традиционной культуры народов России г. Кизляра и Кизлярского района. свой музыкальный подарок подготовили и учащихся профильного класса Росгвардии СОШ №7.