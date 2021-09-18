В Кизляре голосуют казаки

Казаки Кизлярского особого приграничного округа Терского казачьего общества всегда активно приходят на выборы. Об этом рассказал атаман КОПО ТКО Борис Блинов. Он пришел проголосовать на избирательный участок № 0812.

Борис Сергеевич пожелал всем землякам мирного неба и призвал всех проявить гражданскую активность, приняв участие в голосовании.

Также молодежь Кизляра в дни голосования передает друг другу эстафету. Кизлярская молодежь не только приходит на избирательные участки, чтобы проголосовать, но еще и принимает участие во флешмобе «Я выбираю свое будущее».

Все началось с активистов Молодежного совета при главе ГО «город Кизляр». Парни и девушки, проголосовав, через социальные сети передают эстафету общественникам, медицинским работникам, предпринимателям и всем жителям города.

Стоит отметить, что в городе ежегодно проводится множество мероприятий с участием молодежи, в том числе и дни молодого избирателя, встречи руководителей органов местного самоуправления с молодежью.

И председатель МолСовета Оксана Дурнева отметила вовлеченность ребят в электоральный процесс. К флешмобу уже присоединились студенты и преподаватели высших и средних учебных заведений города.