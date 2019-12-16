В Кизилюрте по проектам «Мой Дагестан – комфортная городская среда» и «Мой Дагестан – мои дороги» открыли несколько объектов

В городе Кизилюрте в рамках реализации приоритетных программ «Мой Дагестан — мои дороги», «Мой Дагестан – комфортная городская среда», инициированных Главой РД Владимиром Васильевым, в декабре открыли несколько объектов. Это сквер Афганцев, улица Гагарина,52, скверы в населенных пунктах Новосулак и Бавтугай.

15 декабря в торжественной обстановке открыли сквер на площади Героев. Новый объект имеет большое значение для горожан, так как здесь расположен обелиск, возведенный в память павших в годы ВОВ.

Рядом с обелиском установили знамена Победы, парк украсили флагами страны и республики, цветными воздушными шарами.

Мероприятие сопровождалось концертной программой, организованной отделом культуры, туризма и молодежной политики. Выступили воспитанники ДШИ, прозвучали песни военных лет в исполнении солисток хоровых ансамблей.

Открыл мероприятие мэр Кизилюрта Малик Патахов. Он поздравил жителей с этим знаменательным событием и поблагодарил за качественную и своевременную работу координаторов проекта и подрядную организацию, также Патахов выразил благодарность руководителю республики Владимиру Васильеву.

Выступили и другие представители общественных организаций г.Кизилюрта. Присутствующие вспомнили ветеранов Великой отечественной войны, которые жили в Кизилюрте, и почтили память минутой молчания.

Отметим, что работы проведены подрядчиком ООО «УПТК ГЭССТРОЙ», а координаторами проекта выступили депутат НС РД Нариман Темуркаев и общественный координатор Рукият Ахмедова.

Работы по благоустройству парка были начаты первого июля текущего года и потрачено больше трех миллионов рублей.