В Казбековском районе условиями организован подвоз на избирательные участки маломобильных и пожилых граждан

В селении Дылым, административном центре Казбековского района, во второй день голосования в связи с неблагоприятными погодными условиями организован подвоз на избирательные участки маломобильных и пожилых граждан, подопечных Комплексного центра социального обслуживания населения.

По предложению администрации МР, работники КЦСОН осуществляют подвоз желающих проголосовать на участке, а не на дому, на специально оборудованном автотранспорте. Их сопровождает заведующая отделением дневного пребывания КЦСОН Манарша Хасбулатова.

По ее словам, центр всегда готов пойти на встречу желаниям подопечных.

Напомним также, что во всех избирательных участках выборы проходят в штатном режиме. Наблюдатели отмечают, что несмотря на непогоду, жители района активно выражают свою гражданскую позицию.

Добавим, что на всех 27 избирательных участках ведется видеофиксация, на 6 из которых обеспечена бесперебойная онлайн трансляция.