В Каякентском районе состоятся Всероссийские соревнования по парашютному спорту «Кубок Российской ассоциации Героев»

С 18 по 21 сентября на аэродроме села Новокаякент Каякентского района состоятся Всероссийские соревнования «Кубок Российской ассоциации Героев».

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется Министерством по физической культуре и спорта Республики Дагестан, Администрацией Каякентского района Республики Дагестан и Региональной общественной организацией «ДФПС».

Впервые соревнования проводились в 2019 году и имели международный статус. В них приняли участие более 100 парашютистов из 27 регионов России, а также Черногории, Италии, Сербии, Хорватии, Болгарии, Греции.

Соревнования проводились на аэродроме села Новокаякент, который в 50-70-х годах XX века был секретным военным объектом. После 70-х годов аэродром не использовался, и только в 2019 году он стал местом проведения соревнований парашютного спорта.

В этом году участие в Кубке Российской Ассоциации Героев изъявили желание спортсмены из регионов СКФО, Центральной России и Дальнего Востока. Также ожидаются участники из некоторых дружественных России стран. Среди участников – команды силовых структур, ветераны боевых действий.

17.09.2022

09:00-15:00 Регистрация, работа комиссии по допуску

16:00-18:00 Заседание судейской коллегии

18:00-19:00 Жеребьевка, брифинг представителей команд

18.09.2022

07:00-08:00 Медконтроль. Предпрыжковая подготовка

08:00-20:00 Соревновательные туры

по назначению Открытие Соревнований

19.09-20.09.2022

07:00-08:00 Медконтроль. Предпрыжковая подготовка

08:00-20:00 Соревновательные туры

21.09.2022 Резервный день. Закрытие соревнований (время по назначению).