В Каякентском районе начал работу мобильный донорский пункт

Передвижная станция переливания крови работает в селе Новокаякент. Работники администрации, учреждений и организаций муниципалитета сдают свою кровь.

«Накануне передвижная станция переливания крови работала в селе Каякент. Свою кровь в среднем сдают 80 — 90 человек. Донорский материал переливают больным онкологией, пациентам родильных отделений, травматологии, хирургии, кардиологии и ожоговых центров», – сообщил заместитель главного врача Каякентского ЦРБ Ахмед Дадашев.

25 мая передвижная станция переливания крови отправится в село Первомайское.

Перед сдачей доноры проходят в обязательном порядке медицинское обследование, а после процедуры получают денежное вознаграждение. Кроме того, на два дня их освобождают от работы или занятий в учебных заведениях. Донором может стать каждый здоровый человек, достигший 18 лет, независимо от пола и профессии, при себе необходимо иметь паспорт.