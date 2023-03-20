В Каякентском районе готовы ко второму туру вакцинации от полиомиелита

Вопросы подготовки к проведению второго тура иммунизации по полиомиелиту обсудили сегодня, 20 марта, в администрации Каякентского района.

Совещание прошло под руководством главы муниципалитета Магомеда Эльдерханова. На совещание отдельное внимание было уделено вопросу иммунизации от полиомиелита. Выступивший и.о. заместителя главы администрации Артур Айгумов доложил, что проведенная предварительная профилактическая работа с населением посредством бесед, встреч, средств массовой информации, агитации через «статусы» и «сторис» в социальных сетях привела к положительным результатам – в первом туре вакцинировано более 90% детей, подлежащих вакцинации.

Сегодня медучреждения готовы к проведению второго тура вакцинации. Вакцина в необходимом количестве имеется. На вопрос руководителя района: «Как проходит разобщение вакцинированных детей от не вакцинированных в образовательных учреждениях?», ответил Мурад Рашидов, начальник управления образования района. По словам М.Рашидова, разобщение детей проходит безболезненно, родители относятся с пониманием.

Напомним, что 2022году в Дагестане было официально выявлено 20 случаев острого вялого паралича. Инфекционисты отмечают, что – сам факт возникновения случаев, которые сопровождаются параличами, говорит о том, что циркуляция вируса стала происходить активнее, потому что на один паралитический случай приходится порядка 100–200 случаев бессимптомных форм, когда клинической симптоматики у человека нет, но он активно выделяет вирус и может стать источником заражения для окружающих.

Полиомиелит – это высококонтагиозное (очень заразное) вирусное заболевание, которое поражает нервную систему и за считаные часы может вызвать полный паралич. В одном из 200 случаев паралич необратим (обычно это паралич ног), 5–10% больных умирают из-за развития паралича дыхательных мышц. Вирус передается от человека к человеку. Полиомиелитом заболевают преимущественно дети в возрасте до пяти лет, он неизлечим. Проведенная несколько раз вакцинация защищает человека всю жизнь.