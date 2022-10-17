В Каспийске продолжается акция по оказанию помощи семьям мобилизованных

По поручение мэра Каспийска Бориса Гонцова в городе развернут штаб поддержки семей военнослужащих, участвующих в СВО.

С 14 октября волонтеры городского Волонтерского центра производят доставку на дом продуктовых наборов от АО «Зелёное яблоко».

Кроме того, депутат городского Собрания, директор ООО «Юг» Кирпичный завод Магомед-Расул Расулов закупил дополнительное обмундирование для военнослужащих, призванных по мобилизации. На общую сумму в 1 млн ₽ для граждан, призванных по мобилизации, были приобретены вещевые и спальные мешки, туфли с высоким берцем, плащ-накидки, термо-бельё и др.

В настоящее время мероприятия по оказанию помощи и поддержки продолжаются.

Напомним, волонтеры #МЫВМЕСТЕ принимают заявки на оказание бытовой, психологической, гуманитарной, юридической помощи семьям военнослужащих.

Федеральная горячая линия – 8-800-200-3411 (доступен в круглосуточном режиме).