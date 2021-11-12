Главное

В Каспийске открыли памятник труженикам тыла

Оставить комментарий

В Каспийске торжественно открыли памятник труженикам тыла. В церемонии принял участие глава республики Сергей Меликов.

Меликов отметил, что мемориал посвящен защитникам Родины – миллионам искалеченных судеб, погибших на фронтах, загубленных в концлагерях, умерших от голода и бомбёжек.

«С июня 1941-го прошло восемь десятилетий, выросли правнуки тех, кто в ту годину стеной встал на защиту Отчизны. Но и сегодня наши сердца по-прежнему накрывает болью за них.
Ответом захватчикам стало духовное единство нашего многонационального народа, его сплочённость, вера в торжество справедливости», — отметил Меликов.

Глава республики добавил, что открытие мемориала – дань памяти и уважения к великому и жертвенному подвигу наших земляков. Это то немногое, чем мы можем выразить им свою безмерную благодарность за спасение этих ценностей».

Также читают:

Минстрой РД представил список недобросовестных зас...
В Агульском районе прошел Круглый стол, посвященны...
Владимир Путин подписал указ о праздновании 75-лет...
Новогодняя лотерея

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *