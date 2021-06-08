В Каспийске откроется школа для детей военных

Новая школа на 1 200 мест откроется в Каспийске 1 сентября 2022 года. Начальник отдела строительства объектов ВМФ Управления по строительству специальных объектов Федерального казенного предприятия «Управление заказчика капитального строительства» Минобороны Александр Овчаренко доложил об этом министру обороны, генералу армии Сергею Шойгу, который приехал в Каспийск с рабочим визитом.

Министр проверил состояние социальной инфраструктуры. Шойгу доложил, что в скором времени откроются второй детский сад и школа.

В Каспийске уже заселены 528 квартир в жилом комплексе. На территории есть детский сад, готовы открыться магазины и отделение банка. Школа на 1 200 мест откроется 1 сентября следующего года.

Источник: ТАСС