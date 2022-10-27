В Каспийске начала работу Межрегиональная научно-практическая конференция «Новые формы терроризма. Методы и способы противодействия в современных условиях»

Конференция проводится в рамках реализации государственной программы «Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в Республике Дагестан».

Организатором мероприятия выступает Агентство информации и печати Республики Дагестан.

В ее работе примут участие члены экспертного совета при АТК в РД, заместители руководителей городов и районов Дагестана по общественной безопасности, руководители и сотрудники органов исполнительной власти, ответственные за работу по противодействию идеологии терроризма и представители СМИ.

Запланированы тематические площадки, спикерами на которых выступят: Амелина Яна Александровна, российский исламовед и политолог, Шиллер Вадим Викторович, кандидат исторических наук, Венцель Сергей Владимирович, аналитик Национального центра информационного противодействия терроризму и экстремизму, Масалович Андрей Игоревич, эксперт в области конкурентной разведки.