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В Каспийске к 9 мая благоустроили сквер

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Менее чем за три недели в городе Каспийске благоустроен сквер для отдыха местных жителей. Данные мероприятия общей стоимостью сорок миллионов рублей проведены по инициативе Минприроды Дагестана. Открытие сквера было приурочено ко Дню Победы и для своевременной сдачи объекта в работах было задействовано почти пятьдесят человек и полтора десятка единиц техники. Качество проведенных работ оценил Абдулпатах Амирханов. Председатель регионального Правительства дал положительную оценку проведенным мероприятиям, отметив, что подобные инициативы будут поддержаны руководством региона.

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