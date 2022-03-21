В Каспийске до конца года откроют школу и детсад

Сергей Меликов с рабочим визитом побывал в Каспийске. Глава республики посетил школу на 1224 ученических места и меценатский детский сад на 200 мест.

Школа строится по нацпроекту «Образование» и должна завершиться к концу текущего года. По информации застройщика, все коммуникации уже проведены, сейчас ведутся внутренние работы.

Во время осмотра Сергей Меликов отметил важность комплексного подхода при строительстве подобных объектов. «Надо ориентироваться на установку Президента России, социальные объекты и дальше будут возводиться», – подчеркнул глава региона.

Также к концу года планируется запустить дошкольное учреждение на 200 мест.