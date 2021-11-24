В Кайтагском районе в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» появились три детских площадки

За годы реализации нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» в Кайтагском районе Республики Дагестан благоустроено значительное количество объектов социальной инфраструктуры. В текущем году уже завершены мероприятия по благоустройству общественных территорий в ряде сёл муниципалитета. В сёлах Гулли, Янгикент и Карацан появились обустроенные спортивно-развлекательные площадки для детей, оснащённые всем необходимым для активного отдыха и физического развития. Важно, что муниципалитет активно принимает участие в реализации нацпроекта благодаря инициативе главы МР «Кайтагский район» Алима Темирбулатова. Жители муниципалитета благодарны за новые преобразования в республике и в районе.

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