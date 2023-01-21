В Кайтагском районе открыли мемориальную доску погибшему в СВО росгвардейцу

«Побывал в селе Гулли Кайтагского района на открытии мемориальной доски в память о погибшем в специальной военной операции сотруднике СОБР «Ястреб – Каспий» регионального управления Росгвардии, подполковнике полиции Джабраиле Джабатирове.

На мероприятии также присутствовали заместитель начальника Управления Росгвардии по Республике Дагестан, полковник полиции Арсен Абдуллахов, командир СОБР «Ястреб – Каспий», полковник полиции Запир Алискантов, бойцы отряда, глава села Гулли Ислам Гамидов и родственники погибшего.

Доска установлена на фасаде дома, в котором проживал офицер. Это очень значимое событие не только для нашего района, но и всего Дагестана и России. Джабраил Джабатиров из мужественного рода, порядочной семьи. Благодарю родителей героя за воспитание достойного сына Отечества! Память о нем — кавалере ордена Мужества будет храниться вечно!

От имени руководства тероргана полковник полиции Арсен Абдуллахов выразил соболезнования родным погибшего и отметил, что Джабраил погиб, как настоящий герой. «Он отдал жизнь, защищая Родину и ее интересы. На это способны только настоящие воины, только истинные патриоты. Вечная память герою!» – сказал он.

Полковник полиции Запир Алискантов рассказал присутствующим, что Джабраил до конца выполнил свой долг, шагнув в бессмертие. «Джабраил был настоящим офицером, настоящим другом и наставником, который всегда был готов прийти на помощь. Таким мы его и запомним», – отметил командир отряда.

Открыли мемориальную доску, установленную на одноименной улице, командир СОБР «Ястреб – Каспий» полковник полиции Запир Алискантов и отец погибшего – Уцуми Джабатиров. Затем мы почтили память погибшего росгвардейца минутой молчания», — написал глава Кайтагского района Алим Темирбулатов на странице в телеграм.

Источник: https://t.me/AlimTemirbulatov/1423?single