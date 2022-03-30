Учебники русофобии, найденные в Украине, покажут на масштабной выставке о землях Новороссии — «Освобождение» — в 24 парках «Россия – Моя история». Об этом сообщает пресс-служба Исторического парка Махачкалы.

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в ходе пресс-конференции «Украинские учебники как элемент пропаганды ненависти» передал парку «Россия – Моя история» более 40 учебников, обнаруженных на освобождённых территориях Украины, с доказательствами воспитания негативного отношения к российской истории.

Материалы станут частью выставочного проекта «Освобождение». По словам Кравцова, найденные учебники демонстрируют подготовку детей к войне, в материалах присутствовали отдельные блоки, которые рассказывают школьникам о военных тактиках и схемах НАТО. Учебники также пропагандировали жестокость и антироссийские идеи.

Выставочно–просветительский проект «ОСVОБОЖДЕНИЕ» будет отражать неразрывность исторической территориальной целостности России и Новороссии через неопровержимые исторические факты. На экспозиции можно будет увидеть образы общего культурного прошлого и проследить за логикой восстановления исторической справедливости.