В Хутхульской школе ремонтные работы завершены в срок

В рамках реализации программы «Модернизация школьных систем образования» по всей стране до полутора тысяч школ будут отремонтированы в 2022 году. А к концу 2023 года это количество будет удвоено.

Итогом реализации данных мероприятий станет создание комфортной, безопасной и современной образовательной среды в целях мотивации детей на достижение новых вершин.

В число школ, которые будут капитально благоустроены в текущем году, вошла и МКОУ «Хутхульская СОШ» Агульского района. На данный момент в общеобразовательном учреждении уже завершены все строительные работы.

По словам директора школы Сунахалум Курбановой, в рамках задач был установлен срок, 15 августа, когда объект должен быть сдан в эксплуатацию. Готовность школы на данный момент составляет 100%, и все работы завершены строго в соответствии с указанной датой. Однако помимо сроков, особое внимание было уделено качеству проведенных работ. Был проведен широкий комплекс мероприятий по обшивке и утеплению внутренних и внешних стен общеобразовательного учреждения. Кроме того, проведена работа с электропроводкой. Завершением этих мероприятий стали покрасочные работы, которые добавили последние штрихи в большое обновление школы.

Также в самое ближайшее время в школу будет доставлено новое оборудование и мебель. В обновленных классах установят новые шкафы, парты, стулья.

Для школьников, которые в последний раз были в школе только в мае, ее новый облик станет очень приятным сюрпризом, ведь разительные изменения на лицо. Плановые ремонтные работы, которые проводились ежегодно в каникулярный период, не давали должного эффекта. Необходимость в масштабном ремонте уже назревала и теперь для маленьких жителей села Хутхул созданы все условия для хорошей учебы.