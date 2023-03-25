В хозяйствах Унцукульского района начались весенние работы

В текущем году отделом сельского хозяйства совместно с сельхозпредприятиями муниципалитета планируют провести яровые посевы сельскохозяйственных культур на площади 1226 га. По таким культурам как: кукуруза на зерно-783 га, овощи-183 га, картофель 210 га.

Также в Унцукульском районе динамично развивается садоводство. Здесь выращивают разные сорта абрикосов, но преимущество отдают сортам Шалах и Краснощекий. В 2022 году урожай абрикоса составил 9300 тн. Еще в районе выращивают виноград. Урожай винограда в прошлом году составил 234 тонн.

В текущем году планируем собрать урожай абрикоса 9400 тн, но в сельскохозяйственной отросли объем сбора урожая напрямую зависит от погодных условий.

В отчетном году сельхозпредприятия Унцукульского района совместно с отделом сельского хозяйства приняли активное участие в 12 сельскохозяйственных ярмарках и фестивалях республиканского и районного масштаба, где реализация сельхозпродукции осуществлялась по ценам ниже рыночных.