В Хасавюрте семьи мобилизованных продолжают получать подарки

Накануне депутаты городского Собрания в сопровождении специалистов УКС и МП посетили семьи мобилизованных. Они поинтересовались у них текущими проблемами и рассказали о мерах поддержки, оказываемых для их членов семей, находящихся в зоне специальной военной операции.

В ходе данных встреч Дед Мороз поздравил семьи с наступающим Новым годом и вручил детям подарки от Заместителя Председателя Правительства Дагестана Муслима Телякавова и руководителя города Хасавюрт Корголи Корголиева.

До конца декабря все подарочные наборы будут выданы получателям.