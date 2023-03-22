В Хасавюрте прошел концерт «Расул в музыке»

Вчера, 21 марта, во дворце культуры «Спартак» города Хасавюрт прошел вокально-инструментальный концерт «Расул в музыке», приуроченный к 100-летию со дня рождения народного поэта Расула Гамзатова.

Мероприятие прошло с участием оркестра 102-й бригады Росгвардии, ВИА «ETHNO BAND» Дагестанской филармонии им. Т. Мурадова и заслуженных артистов республики.

Для зрителей прозвучали песни на стихи поэта — «Колыбельная», «Есть глаза у цветов», «Тобой протянутую руку», «Мой бубен», «Долалай», «По горным дорогам», «Журавли», а также народная музыка и эстрадно-джазовые композиции.