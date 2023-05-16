Герои Z

В Хасавюрте не забывают о семьях участников СВО

Оставить комментарий

С момента объявления в стране частичной мобилизации, в городе Хасавюрте по инициативе руководителя города Корголи Корголиева началась масштабная работа по оказанию помощи семьям, чьи родные и близкие отправились в зону специальной военной операции.

Каждый день к семьям выезжают представители городской власти, которые интересуются положением дел в семье, берут на заметку острые вопросы и стараются своевременно помочь в их решении.

Именно с таким визитом сегодня к семьям участников СВО отправились депутаты городского Собрания Олеся Зубаирова и Магомед Гойлубиев, а также волонтер муниципального штаба #МыВместе. Они передали родным и близким военнослужащих продуктовые наборы первой необходимости и пожелали скорейшего возвращения домой их кормильцев.

Также читают:

Медсестра Айназ Азизова из Табасаранского района с...
Ребята из Буйнакского района приходят в военкомат ...
Новый просветительский проект Общества «Знание» по...
Заур Аскендеров: «Нет ничего ценнее жизни и здоров...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *