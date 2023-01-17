В Гунибе из-за угрозы обрушения скального массива было проведено выездное совещание

Совещание проводилось с целью всестороннего и объективного рассмотрения обращения жителей данного села.

В мероприятии приняли участие заместитель начальника ГУ МЧС России по РД (по гражданской обороне и защите населения) Муслим Девришбеков, заместитель Министра МЧС Дагестана Эльдар Атаев, глава администрации Гунибского района, глава сельского поселения с. Гуниб, депутаты районного собрания, представители Министерства финансов Республики Дагестан, государственного автономного учреждения Республики Дагестан «Государственная экспертиза проектов», подрядной организации — ООО «Компания Авилон» и заявители.

Как отметил заместитель начальника ГУ МЧС России по РД (по гражданской обороне и защите населения) Муслим Девришбеков, вопрос обеспечения безопасности населения, проживающего на территории с. Гуниб, в связи с угрозой обрушения неустойчивого скального массива, расположенного к северу и северо-западу над с. Гуниб, и называемого в народе «Спящая красавица», находится на контроле Главного управления МЧС России по Республике Дагестан и МЧС Дагестана с 2019 года.

В ходе совещания до присутствующих была доведена информация о проделанной работе. Представители МЧС рассказали, что при непосредственном участии Главного управления МЧС России по Республике Дагестан и МЧС Дагестана был организован и проведен комплекс превентивных мероприятий, инициированы инженерно-геологические обследования (последние прошли 12 декабря 2022 г. после сейсмособытия, прошедшего 08.12.2022 г.), согласно которым по заключению ФГБУ «Гидроспецгеология» признаков активизации обвально-осыпных процессов в пределах участка не наблюдалось, изменений в величине раскрытия трещин отрыва с момента последнего обследования также не отмечено.

Мероприятия по муниципальному контракту ООО «Компания Авилон» завершены в полном объеме. Конечным результатом работы ООО «Компания Авилон» является разработка вариантов усиления или частичного разбора опасных скальных массивов.

В свою очередь, главой администрации Гунибского района М. Кадыровым в ходе совещания было заявлено, что за счет средств резервного фонда администрации планируется выполнить необходимые работы по принудительному спуску относительно небольших скальных пород, представляющих вероятную угрозу для людей.

По итогам совещания для принятия в рамках действующего законодательства превентивных мер с целью недопущения возникновения чрезвычайной ситуации администрации муниципального района «Гунибский район» даны следующие рекомендации: продолжить дальнейший мониторинг территории для определения динамики развития обвально-осыпного процесса; в случае осложнения обстановки провести отселение граждан из опасной зоны, ограничить доступ граждан в домостроения, организовать отключение систем жизнеобеспечения (газо-, водоснабжение), обеспечить охрану общественного порядка и имущества;

периодически проводить оповещение населения, проживающего в зоне возможного обвально-осыпного процесса, о складывающейся обстановке и предпринимаемых мерах.

Представители МЧС заверили присутствующих, что реализация данных рекомендаций и конечное решение по данному вопросу находится на постоянном контроле Главного управления МЧС России по Республике Дагестан и МЧС Дагестана.