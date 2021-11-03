В Гумбетовском районе в нерабочие дни увеличились темпы вакцинации от COVID-19

В период нерабочих дней, с 30 октября по 2 ноября 2021 года, в Гумбетовском районе повысилось количество людей, которые прошли вакцинацию от COVID-19.

За эти дни от коронавирусной инфекции привился 329 человек. По состоянию на 2 ноября 2021 года, в Гумбетовском районе всеми видами вакцин привито 6283 человека, вторым компонентом «Спутник V» – 5155. В выходные дни также работает прививочный пункт в районной поликлинике, в селе Мехельта. Также граждане имеют возможность пройти вакцинацию против ковида на базе участковых больниц в сёлах Нижнее Инхо, Игали и Чирката.

Заместитель главного врача по лечебной работе Гумбетовской ЦРБ Марям Джанакаева призвала граждан принять активное участие в массовой иммунизации от COVID-19.