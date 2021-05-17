На плато Роччоб в Гумбетовском районе состоялся фестиваль «Всадники Кавказа», посвященный Дню Победы, 100-летию ДАССР и празднику Ураза-байрам.

В забеге в три круга первое место заняла лошадь Хабибулы Шарипова из села Килятль Гумбетовского района, второе место взяла лошадь Магомедрасула Гаджимагомедова тоже из этого села, третье место досталось лошади Магомеда Абдулмуслимова из с.Цилитль Гумбетовского района.

В заезде в 7 кругов первое место занял скакун Абдулы Магомедова из села Унцукуль Унцукульского района, второе место завоевала лошадь Шамиля Гасанова из села Тасута Ботлихского района.

В заезде в 11 кругов первое место заняли лошади Муртуза Муртазалиева из села Гагатль Ботлихского района и Ахмеда Магомедова из села Килятль Гумбетовского района.

Состоялись также скачки на ослах. Первое занял ишак Хабиба Магомедова, второе место досталось ишаку Магомеда Вагабова, третье место завоевал ишак Гаджимагомеда Шайхулисламова.

В беге на 1000 метров первое место занял Магомед Магомедов из села Новый Килятль, второе место взял Магомед Исубгаджиев из села Килятль, третье место досталось Гаджимураду Саидову из села Мехельта.