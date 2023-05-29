В Гумбетовском районе прошёл турнир по теннису памяти участников СВО, павших за Родину

В теннисном зале администрации Гумбетовского района прошло первенство Гумбетовского района по настольному теннису памяти участников спецоперации из Гумбетовского района, павших за Родину, посвящённое Международному дню защиты детей.

Турнир проходил в возрастных категориях до 18 лет и старше.

Все победители и призеры получили денежные призы от заместителя главы муниципалитета Мухтарахмеда Ахмедова. Также победители и призёры получили сертификаты на 5000 руб., 3000 руб. и 2000 руб. на услуги стоматолога от Умахана Магомедова. Судейской коллегией были определены победители в пяти номинациях, которые получили памятные кубки. После определения победителей и призёров турнира оргкомитетом была организована показательная игра между ветеранами спорта Хайрулой Гамидовым, Барти Астемировым и Мухтаром Джамалудиновым. По завершению первенства председатель МКУ «Комитет по спорту, туризму и делам молодежи МР “Гумбетовский район”» Магомед Магомедалиев выразил благодарность от главы муниципалитета Галипа Галипова и вручил благодарственные письма почетным гостям. Для всех было организовано горячее питание.