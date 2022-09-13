В Госдуме призвали Минпросвещение “раз и навсегда” определить позицию по ношению хиджабов в школах

Поводом к обращению стал конфликт в одной из школ Тюмени, там родители школьницы заявили о том, что директор отказалась впускать на занятия их дочь в хиджабе. После проверки состоялась встреча отца школьницы с заместителем губернатора и директором, по итогам которой ученице разрешили ходить в хиджабе. Позже стало известно, что запрет на ношение учениками религиозной атрибутики в школе остался в силе.

Депутат Хамзаев обратился к министру просвещения Кравцову с просьбой провести проверку в школе, а также “организовать директору командировку в одну из Северо-Кавказских республик с широким ликбезом”. Также он предложил министерству “раз и навсегда определить позицию Министерства” — имеют ли право учащиеся на свободу вероисповедания?

Депутат считает, что “право морального разложения” нужно оставить Европе, а наши дети должны развиваться в традициях коренных народов России.