В Госдуме попросили Роскомнадзор запретить детские книги Бернара Фрио

Депутат Госдумы Артём Бичаев предложил запретить в России книги детского писателя из Франции Бернара Фрио за пропаганду жестокости. Соответствующий запрос парламентарий направил на имя главы Роскомнадзора Андрея Липова.

«Считаю недопустимым распространение литературы указанного автора, издания которого необходимо изъять из общего доступа. Прошу провести экспертизу изданий Фрио на предмет наличия жестокости в его книгах», — говорится в тексте документа.

По словам Бичаева, к нему обратилась группа родителей, обеспокоенных содержанием книги «Нетерпеливые истории», предназначенной для детей от 12 лет. Как отмечает депутат, в ней нет ничего полезного для школьника, зато много жестокости.

«Содержание книги повергает в шок взрослого сознательного человека. В рассказах много нелепостей, жестокости, есть даже бранные слова. В историях нет ничего поучительного», — считает политик.

В качестве примера он привёл один из рассказов сборника, в котором, по мнению Бичаева, пропагандируется каннибализм.

«В рассказе под названием «Чудесный денёк» содержится информация о том, как ребёнок ходил к тигру и ел вместе с ним своих дядю и тётю. В книге преобладают примеры каннибализма, жестокого обращения с животными, родственниками, безнравственное и аморальное поведение», — отмечается в депутатском запросе.

Бичаев обратил внимание на то, что Фрио позиционирует себя как детский педагог. Он уверен, что детей нужно оградить от книг французского автора.



Источник: https://www.pravda.ru/news/society/1706694-roskomnadzor/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D