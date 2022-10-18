В городе Кизляр начала работу кислородная станция мощностью 500 л/ч

Заместитель главного врача Кизлярской ЦГБ Джамшид Годжоев сообщил о том, что на базе медучреждения начала работу кислородная станция, подающая в час 500 литров кислорода. Данные мероприятия были реализованы благодаря финансированию из федерального и республиканского бюджетов.

«Новая станция позволяет медучреждению уйти и от затрат на покупку сжиженного кислорода у сторонних организаций. Это другая реальность, это запас прочности, это наша уверенность в завтрашнем дне!», — сказал Годжоев.

По словам специалиста, сегодня в медучреждении развернуто достаточное количество точек снабжения медицинским кислородом, а в случае необходимости есть возможность подключить дополнительные мощности.