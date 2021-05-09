В городе Каспийск прошла акция «Синий платочек»

Сегодня, 9 мая, в Каспийске в парке им. Халилова прошла ежегодная памятная акция «Синий платочек», которую организовал Благотворительный фонд социально-культурных инициатив и поддержки соотечественников «Русская земля». Мероприятие прошло в формате танцевального вечера с участием актива и общественности города. По словам куратора программы сохранения исторической памяти и укрепления мира «Синий платочек» в Дагестане Шамиля Чупанова, в этот день молодёжь, ветераны, военнослужащие и их семьи станцевали вальс. Также для этого при поддержке Минкульта Дагестана была направлена группа артистов государственных ансамблей. «Проект направлен на сохранение исторической памяти, развитие патриотического воспитания молодежи. Он не первый год успешно работает в более чем 30 городах России», — отметили организаторы мероприятия. Акция также сопровождалась раздачей зрителям концерта синих нашейных платков – главного символа мероприятия.

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