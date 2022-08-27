В Геджухе прошёл масштабный сбор винограда с участием госслужащих Дагестана

Сегодня, 27 августа, в селе Геджух Дербентского района прошёл масштабный сбор винограда с участием госслужащих Республики Дагестан.

Представители разных министерств и ведомств посетили виноградники Дербентского района ООО «ДЗИВ». Присутствующим была продемонстрирована новая уборочная техника, которая была закуплена ООО «ДЗИВ», в ходе чего присутствующие сами смогли приступить к сбору урожая винных сортов винограда.

По мнению премьер – министра это будет хорошей помощью аграриям. Кроме того, это полезно и для госслужащих Республики Дагестан.

На сборе Абдулмуслим Абдулмуслимов ознакомился, как в муниципалитете проходит сбор, переработка и продажа солнечной ягоды.

Как правило, ранние сорта — это чаще столовый виноград. Впереди — сезон сбора технических сортов, которые будут перерабатываться внутри республики и реализовываться за ее пределы.