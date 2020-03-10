В финал конкурса «Мастера гостеприимства» прошли двое дагестанцев

Баталов Абдурахман и Гамидов Рустам вышли в финал общероссийского конкурса «Мастера гостеприимства».
Федеральный конкурс организован на платформе «Россия – страна возможностей» при поддержке ОСИГ.
Конкурсанты из 8 регионов стали финалистами.
Дофинальный этап проходил с 6 по 7 маpта в зале выставочного центра «Минводы ЭКСПО».
Соискатели соревновались в навыках гостеприимства, как индивидуально, так и в составе группы.
Победители пройдут мастер-клаcсы от ведущих отельеров и рестораторов и постажируются в топовых туристических компаниях. Участники финального этапа могут пройти бизнес-уроки английского, обучиться в известных школах туризма и выиграть 1 миллион рублей от спонсора.