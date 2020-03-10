Культура

В финал конкурса «Мастера гостеприимства» прошли двое дагестанцев

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Баталов Абдурахман и Гамидов Рустам вышли в финал общероссийского конкурса «Мастера гостеприимства».

Федеральный конкурс организован на платформе «Россия – страна возможностей» при поддержке ОСИГ.

Конкурсанты из 8 регионов стали финалистами.

Дофинальный этап проходил с 6 по 7 маpта в зале выставочного центра «Минводы ЭКСПО».

Соискатели соревновались в навыках гостеприимства, как индивидуально, так и в составе группы.

Победители пройдут мастер-клаcсы от ведущих отельеров и рестораторов и постажируются в топовых туристических компаниях. Участники финального этапа могут пройти бизнес-уроки английского, обучиться в известных школах туризма и выиграть 1 миллион рублей от спонсора.

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